El accidente fue reportado a Protección Civil de Monterrey, cuyos elementos acudieron al sitio y encontraron al hombre con una lesión en la cabeza

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Un hombre en aparente situación de calle murió tras ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Almazán, en la colonia Topo Chico, en Monterrey.

Paramédicos confirman el fallecimiento

El accidente fue reportado a Protección Civil de Monterrey, cuyos elementos acudieron al sitio y encontraron al hombre con una lesión en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja lo revisaron, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. También presentaba sangrado por la nariz.

La víctima no fue identificada y vestía una chamarra verde militar, pantalón gris y tenis blancos con negro. Sobre el pavimento quedaron restos de mercancía que presuntamente se dirigía a vender botellas de plástico.

Conductor queda a disposición de las autoridades

El vehículo involucrado es una camioneta Toyota Tacoma, en color blanco conducida por un hombre identificado como Francisco. Quién ya quedo a disposición de las autoridades.

En el sitio se encuentra personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.