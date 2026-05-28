Muere hombre tras ser atropellado en avenida Ruiz Cortines

Ante la situación, los oficiales aseguraron y acordonaron la zona para evitar nuevos riesgos y facilitar las labores de las autoridades

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida tras ser presuntamente atropellado cuando intentaba cruzar la avenida Ruiz Cortines, en el municipio de Guadalupe.

El fatal incidente se registró en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Ruiz Cortines, en los carriles con sentido de poniente a oriente, una zona de alta afluencia vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentó cruzar la arteria sin utilizar un paso peatonal, momento en el que fue embestido por un tractocamión que circulaba por el lugar.

Tras el impacto, el peatón cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando inconsciente.

Paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales

Testigos de los hechos realizaron el llamado al número de emergencias para solicitar apoyo médico.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito de Guadalupe, así como paramédicos, quienes procedieron a valorar al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, los oficiales aseguraron y acordonaron la zona para evitar nuevos riesgos y facilitar las labores de las autoridades.

La circulación en el sector fue parcialmente cerrada, lo que generó congestionamiento vial durante varias horas.

El conductor del tractocamión permaneció en el sitio y fue puesto a disposición de las autoridades, rindiendo su declaración para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Más tarde se dio aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del accidente, mientras continúan las indagatorias para establecer si hubo alguna responsabilidad.