Muere hombre tras ser arrollado al intentar cruzar Morones Prieto

El accidente fue reportado alrededor de las 22:15 horas en el cruce de Morones Prieto y la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Independencia

Un hombre perdió la vida la noche de este martes luego de ser arrollado mientras intentaba cruzar los carriles de la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:15 horas en el cruce de Morones Prieto y la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la colonia Independencia, donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el reporte de una persona lesionada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima habría intentado atravesar la transitada vialidad cuando fue impactada por un automóvil Nissan March que circulaba por la zona, quedando tendida sobre el pavimento con lesiones de consideración.

Testigos que presenciaron lo ocurrido solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos y rescatistas; sin embargo, al arribo de las unidades de emergencia se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales realizaba las investigaciones correspondientes y recababa indicios para esclarecer la mecánica exacta del atropello.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para brindar apoyo en la atención del incidente y abanderar la circulación, la cual se vio afectada durante varios minutos.