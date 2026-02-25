Muere hombre tras persecución en Valle de Santa Elena

Según los reportes, el sujeto habría cometido un asalto en la colonia Valle de Santa Elena en Zuazua, a una tienda portando un arma de fuego

El cuerpo de un hombre quedó tendido sin vida luego de sufrir un accidente mientras intentaba escapar de la policía.

Ante esto, rápidamente se avisó a las autoridades, quienes iniciaron una persecución, llegando hasta el cruce de la Avenida Carlos Salinas de Gortari y Ojo de Agua, donde perdió el control de su motocicleta.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Apodaca y de la agencia estatal de investigaciones para comenzar con las indagatorias correspondientes, así como elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo.