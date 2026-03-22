Muere hombre tras persecución en Santa Catarina

Elementos de la policía municipal y cuerpos de auxilio arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del hombre, quien presentaba múltiples heridas de bala

La violencia volvió a sacudir al municipio de Santa Catarina luego de que un hombre fuera asesinado a balazos tras ser perseguido por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche del viernes en la colonia San Gilberto, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego que interrumpieron la aparente calma de la zona.

¿Cómo ocurrió la persecución en San Gilberto?

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Jesús García, de 47 años, era perseguida a alta velocidad por dos hombres en motocicleta sobre la calle Perimetral Norte.

En un intento por resguardarse, el hombre ingresó a un domicilio; sin embargo, fue alcanzado por sus agresores.

Dentro del pasillo de la vivienda, los atacantes descendieron de la motocicleta, lo acorralaron y le dispararon a quemarropa, dejándolo sin vida en el lugar.

¿Qué autoridades acudieron al sitio?

Elementos de la policía municipal y cuerpos de auxilio arribaron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento del hombre, quien presentaba múltiples heridas de bala, principalmente en la cabeza.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.