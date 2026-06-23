Muere hombre tras intentar mediar en conflicto familiar

Tras el ataque, el sujeto fue auxiliado por vecinos y trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Al tratar de intervenir en un altercado entre una pareja en calles del municipio de Guadalupe, Agustín Bladimir Acosta García, de 51 años de edad, perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado.

El hecho se registró sobre la calle Río Nazas, en la colonia Valle del Sol, también conocida como Fomerrey 130.

De acuerdo con los primeros informes, durante una discusión entre dos personas, el ahora occiso intentó calmar la situación, momento en el que fue agredido con un objeto contundente, presuntamente un block, lo que le ocasionó lesiones de consideración.

Tras el ataque, Acosta García fue auxiliado por vecinos y trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció la noche del domingo 21 de junio.

Autoridades municipales y estatales tomaron conocimiento del caso e iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, así como para identificar y deslindar responsabilidades legales.

De manera preventiva, corporaciones de seguridad reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar intervenir directamente en riñas o situaciones violentas, y en su lugar reportar de inmediato estos hechos a las líneas de emergencia, a fin de prevenir tragedias y salvaguardar la integridad de terceros