Muere hombre tras incendio en vivienda de Juárez

Habitantes del sector utilizaron cubetas y mangueras para sofocar el incendio mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

Un hombre murió al interior de su domicilio luego de registrarse un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Santander y Valladolid, en la colonia Praderas de San Juan, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con el relato de vecinos, el siniestro comenzó alrededor de las 05:00 horas de este miércoles, cuando observaron que de la casa comenzaba a salir una gran cantidad de humo y fuego, por lo que de inmediato intentaron controlar las llamas.

Habitantes del sector utilizaron cubetas y mangueras para sofocar el incendio mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia. Al ingresar al inmueble, localizaron sin vida a un hombre de entre 35 y 40 años de edad, quien se encontraba en el área de la cama.

Según versiones de vecinos, pese a que realizaron múltiples llamadas solicitando apoyo, los cuerpos de auxilio arribaron más de una hora después, situación que habría retrasado tanto las labores de sofocación como la posibilidad de brindar ayuda oportuna a la víctima.

Trascendió que la víctima presentaba quemaduras derivadas del incendio.

Al sitio arribó personal de Protección Civil del Estado y de Protección Civil de Juárez, quienes realizaron las labores correspondientes en la zona y colaboraron en las investigaciones iniciales del siniestro.

Las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación por parte de personal de la fiscalía de Nuevo León.