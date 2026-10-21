Muere hombre tras golpiza en anexo de Guadalupe; detienen a seis

Tras lo ocurrido, policías de Guadalupe desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener a cseis personas presuntamente relacionadas con el caso.

Un hombre murió luego de presuntamente ser golpeado al interior de un centro de rehabilitación contra las adicciones, en Guadalupe. Por estos hechos, seis personas fueron detenidas por policías municipales al ser señaladas como presuntamente relacionadas con el caso.

La víctima fue identificada como Ángel Francisco Rodríguez Zamarrón, de aproximadamente 35 años, quien habría sido agredido al interior del anexo Pazer AC, Centro Integral contra las Adicciones, ubicado en la colonia Xochimilco.

Tras la presunta agresión, varias personas lo trasladaron en un automóvil Volkswagen Jetta dorado a las instalaciones de la Cruz Verde Santa Cruz, donde solicitaron atención médica. El hombre presentaba lesiones en el abdomen, la espalda y las rodillas.

Sin embargo, al ser revisado por el personal médico, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, quienes llevaron al hombre argumentaron inicialmente que se había caído en el baño. Mientras se realizaba el reporte a la central de radio, se retiraron del lugar con el cuerpo y se dirigieron al Hospital Universitario.

Tras lo ocurrido, policías municipales desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener a seis hombres presuntamente relacionados con los hechos. Los detenidos fueron identificados como Leopoldo Caleb, de 29 años; Javier, de 24; Jovani Yair, de 19; Luis Armando, de 22; José Antonio, de 28, y Alan Jehu, de 25 años.

Además, los oficiales aseguraron el vehículo Volkswagen Jetta dorado utilizado para trasladar a la víctima.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que deberá esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.