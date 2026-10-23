Muere hombre tras explosión de llanta en vulcanizadora de Linares

Un hombre identificado como Rubén Zendejo Torres, de entre 57 y 58 años, murió en un hospital de Linares tras sufrir el estallido de un neumático.

El hombre, quien habrían trasladado grave a un hospital en Linares por estallarle un neumático tras ingresar en estado delicado de salud, habría señalado que horas después de su ingreso de urgencias perdió la vida.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades, una fuente policiaca señaló que los hechos se registraron en la calle Río San Pedro en la colonia Misiones de San Gerardo en el segundo sector.

En el lugar, los cuerpos de emergencia de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja rescataron a la persona identificada como Rubén Zendejo Torres, de entre 57 y 58 años de edad.

Señalaron que fue trasladado a un hospital para su valoración médica y, al ingresar por el departamento de urgencias por su estado delicado de salud, habrían señalado que perdió la vida.

Las autoridades de Protección Civil de Linares, al rescatar al hombre coordinados con Cruz Roja, habrían señalado que presentaba lesiones de consideración en parte de su cuerpo, por lo que en primera ocasión fue trasladado grave.

Al estar en el interior del hospital, se dieron cuenta de que habría muerto.