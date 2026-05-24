Muere hombre tras estrellarse contra muro en San Nicolás

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio los rescatistas localizaron un automóvil Honda Civic gris severamente dañado

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este sábado, luego de protagonizar un accidente vial en el municipio de San Nicolás.

El percance ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos y Privada López Mateos, en la colonia La Grange, donde un vehículo compacto se impactó contra un muro divisorio.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio los rescatistas localizaron un automóvil Honda Civic gris severamente dañado.

Paramédicos de Protección Civil San Nicolás confirmaron que al interior del vehículo se encontraba un hombre de 31 años, quien ya no presentaba signos vitales.

En el lugar también fue valorada una mujer de 20 años, quien se encontraba fuera de la unidad y no presentó lesiones aparentes.

Tras las labores de auxilio, elementos de rescate realizaron acciones para eliminar riesgos en la zona, mientras autoridades municipales y corporaciones correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones, en espera de servicios periciales para el retiro del vehículo.