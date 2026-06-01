Muere hombre tras desvanecerse mientras jugaba futbol

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima comenzó a sentirse mal durante el encuentro deportivo y minutos después se desplomó.

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Un hombre perdió la vida luego de desvanecerse mientras participaba en un partido de futbol en una cancha ubicada en el municipio de San Nicolás.



Los hechos se registraron sobre la avenida Conductores y Doroteo Ruiz, en la colonia Ciudad Ideal, donde jugadores y asistentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio al observar que una persona había quedado inconsciente sobre el terreno de juego.



De acuerdo con los primeros reportes, la víctima comenzó a sentirse mal durante el encuentro deportivo y minutos después se desplomó. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.



De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría sido consecuencia de un infarto fulminante.



La identidad del hombre no ha sido establecida de manera oficial por las autoridades.



Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes.