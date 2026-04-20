Muere hombre tras desvanecerse al exterior de un negocio

Las primeras indagatorias señalan que no presentaba huellas de violencia, por lo que las líneas de investigación apuntan a posibles complicaciones de salud

Un hombre murió luego de desvanecerse de manera repentina cuando caminaba al exterior de un negocio, en calles de la colonia Barrio del Parque, al norponiente de Monterrey.

El hecho fue reportado sobre la avenida Cabezada y Camino al Pastizal, donde se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades tras el reporte de una persona inconsciente.

Al arribo de los rescatistas, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada únicamente como José Luis, de entre 45 y 50 años de edad aproximadamente.

De acuerdo con versiones en el lugar, aparentemente el hombre celebraba este domingo su cumpleaños.

Las primeras indagatorias señalan que no presentaba huellas de violencia, por lo que una de las líneas de investigación apunta a posibles complicaciones de salud, ya que presuntamente padecía enfermedades cardíacas.