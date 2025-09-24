Muere hombre tras choque contra camión en Apodaca

El vehículo color rojo presuntamente habría invadido carril impactando contra la parte frontal del transporte, quedando prensado y perdiendo la vida

El choque entre un camión de personal y un vehículo compacto cobró la vida de un hombre y dejó lesionado a al menos ocho personas en el antiguo camino a aguas fría en Apodaca.

El vehículo color rojo presuntamente habría invadido carril impactando contra la parte frontal del transporte, quedando prensado y perdiendo la vida.

Por su parte, los tripulantes de la unidad de personal resultaron lesionados, teniendo que ser atendidos por personal de Protección Civil estatal y municipal, así como el CRUM, quienes arribaron al lugar.

La zona fue acordonada y cerrada por elementos de seguridad, mientras que personal de servicios periciales realizaban el levantamiento del cuerpo de la víctima, quien no ha sido identificada.

Tras el cierre total de los carriles la vialidad se ve afectada reduciendo su paso a un solo carril para ambas direcciones.