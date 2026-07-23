Muere hombre tras caer por escaleras de alberca en San Nicolás

Se mencionó que personas arribaron al lugar encontrando el cuerpo de la víctima flotando en la alberca, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades.

Un hombre murió luego de caer por las escaleras al interior de una alberca en la colonia Centro en San Nicolás.

Los hechos ocurrieron en la zona de quintas sobre la calle Vicente Guerrero, en el inmueble marcado con el número 408.

Se mencionó que personas arribaron al lugar encontrando el cuerpo de la víctima flotando en la alberca, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la policía de San Nicolás, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones y Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo.

No se ha dado a conocer la identidad de la víctima, únicamente que contaba con entre 70 y 75 años, así como si el hombre vivía o laboraba en el domicilio.