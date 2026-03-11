Muere hombre tras caer de obra a siete metros en Allende

La persona realizaba las labores en una obra en construcción cuando de manera imprevista cayó de una altura de 7 metros.

Un hombre perdió la vida al caer de un andamio en una obra de construcción en una zona residencial en Allende.

Los acontecimientos se registraron en una calle llamada Casanare, cruce con del Llano, zona residencial Arauca.

De acuerdo a testigos, señalaron que la persona realizaba las labores en una obra en construcción cuando de manera imprevista cayó de una altura de 7 metros.

El hombre fue identificado como Víctor Rojas Leal, quien quedó sin vida al momento del accidente.

Elementos de Protección Civil local arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía local acordonaron el perímetro para las investigaciones correspondientes.

El personal del departamento de Protección Civil realizará las inspecciones correspondientes para ver si contaban con las medidas de seguridad.