Muere hombre tras atragantarse en comedor de empresa en Monterrey

El hombre fallecido fue identificado como Arturo Serna, de 57 años, y elementos de Servicios Médicos Forenses llevan a cabo las investigaciones correspondientes

Un hombre perdió la vida luego de sufrir un atragantamiento mientras se encontraba en el comedor de una empresa en la colonia Independencia en el municipio de Monterrey.

Tras el reporte, elementos de emergencia llegaron al establecimiento ubicado en el cruce de Jalisco y 2 de Abril, donde compañeros de la víctima intentaron brindarle ayuda al notar que presentaba dificultades para respirar mientras comía; sin embargo, tras el apoyo de autoridades, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El hombre fallecido fue identificado como Arturo Serna, de 57 años, y elementos de Servicios Médicos Forenses llevan a cabo las investigaciones correspondientes.