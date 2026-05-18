Muere hombre tras ataque armado afuera de bar en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba afuera del negocio cuando fue atacado por sujetos armados.

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Una intensa movilización policiaca se registró la noche de este domingo tras un ataque armado contra un hombre afuera de un bar ubicado en el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Colegio Civil, en el exterior del establecimiento conocido como “Wateke Bar”, donde la víctima recibió varios disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba afuera del negocio cuando fue atacado por sujetos armados. Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario.

Al interior del bar, otro hombre que presentaba una venda en la cabeza también era atendido por paramédicos, aunque hasta el momento no se ha precisado si resultó lesionado durante el ataque.

Elementos de la Policía de Monterrey y cuerpos de auxilio desplegaron un operativo en la zona, mientras que la lateral derecha de la avenida fue cerrada a la circulación para permitir las labores de investigación.