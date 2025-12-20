Muere hombre tras ataque a balazos en San Nicolás

Pese a resultar gravemente herido, logró llegar por sus propios medios a su domicilio, donde informó a sus padres sobre lo ocurrido.

De siete balazos, un abogado fue ejecutado cuando llegaba en su camioneta a su casa en la colonia Villas de Casa Blanca.

Gustavo Gilberto Castillo, de 33 años de edad, quedó sin vida en el interior de una camioneta Bronco color gris con matrícula de Nuevo León.

El ataque ocurrió alrededor de las dos de la madrugada en la calle Río Potomac 1218 y Río Santiago en la referida colonia en San Nicolás.

De acuerdo a la versión de su mamá, a esa hora de la madrugada escuchó varias detonaciones y se situó en la recámara de su hijo.

Al ver la puerta cerrada, pensó que estaba dormido, por lo que volvió a acostarse.

Sin embargo, al amanecer se dieron cuenta los vecinos de que el abogado estaba herido y en el interior de la camioneta.

Tras el despliegue de efectivos estatales y municipales, se dio a conocer que el abogado presentaba siete impactos de bala.

Asimismo, se estableció que el ataque fue por el lado izquierdo, ya que se localizaron seis orificios de bala en la ventana y uno en el poste de la puerta.

Sobre el pavimento se localizaron los casquillos de bala calibre nueve milímetros.

Los detectives de homicidios de la Policía Ministerial presumen que el abogado fue sorprendido por un solo delincuente.

Asimismo, trascendió que el asesino ya lo esperaba porque el ataque presuntamente fue segundos después de que el abogado estacionó la camioneta.

Policías ministeriales trataban de localizar cámaras de seguridad que hayan captado el ataque.

Familiares y amigos llegaron a la zona del asesinato, pero no les permitieron el paso hacia el área de la agresión.