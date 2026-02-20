Muere hombre tras ataque a balazos dentro de negocio

El área fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un negocio de venta de televisores ubicado en la colonia Fomerrey 35, en el municipio de Monterrey, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de auxilio y seguridad durante la noche.

Así ocurrieron los hechos

Los hechos se registraron al filo de las 21:00 horas, cuando de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, un hombre ingresó al establecimiento y comenzó a increpar a la persona que se encontraba al interior. Instantes después, el agresor presuntamente detonó un arma de fuego en más de cinco ocasiones antes de darse a la fuga.

Confirman fallecimiento en el lugar

Tras el reporte de las detonaciones, unidades de emergencia se movilizaron al cruce de las avenidas Enrique Rangel Meléndez y De las Uniones, donde localizaron a un hombre gravemente herido por impactos de bala, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

A su arribo, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado de manera extraoficial como Luis Gerardo Garza, de 45 años de edad.

El hombre presentaba diversas heridas de bala en el cuello, el hemitórax izquierdo y ambos antebrazos, de acuerdo con la descripción proporcionada, era de tez morena, complexión media, cabello negro corto y vestía una playera azul, short gris y tenis blancos.

Inician investigaciones

El área fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes. Como parte de la investigación, se realiza la búsqueda y revisión de cámaras de seguridad cercanas que permitan esclarecer este homicidio.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.