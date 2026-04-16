Muere hombre tras accidente vial en Santa Catarina

El conductor circulaba en dirección al municipio de García, cuando de forma repentina perdió el control impactándose contra un camión de ruta y un poste.

Un hombre murió y otro más resultó herido luego de impactar su camioneta contra un poste sobre el Boulevard Heberto Castillo en el municipio de Santa Catarina.

Según informes el conductor circulaba en dirección al municipio de García, cuando de forma repentina pierde el control impactándose contra un camión de ruta y posteriormente contra un poste.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la unidad quien no ha sido identificado perdió la vida y su acompañante identificado como Juan Carlos Aleman Estudillo de 41 años, resultó lesionado.

Al lugar arribaron personal de cruz roja quienes atendieron al lesionado trasladándolo al hospital metropolitano, así como elementos de protección civil municipal y estatal quienes resguardaron la zona descartando lesionados en el transporte público.

Momentos después agentes viales municipales cerraron los dos carriles en dirección a Santa Catarina para el arribo de peritos del instituto de criminalistica y servicios periciales para el retiro del cuerpo.