Muere hombre tras accidente laboral en pedrera de Mina, NL

Un hombre murió durante la madrugada tras un accidente laboral en una pedrera ubicada sobre la carretera a Monclova, en Mina, Nuevo León

Un hombre murió durante la madrugada de este martes al interior de una pedrera ubicada sobre la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, Nuevo León.

El reporte del accidente laboral fue recibido por las autoridades alrededor de las 03:00 horas, cuando se solicitó el apoyo de cuerpos de auxilio por una persona que se encontraba sin vida dentro de las instalaciones de Pedrera Triturados Mina.

El sitio se localiza en el kilómetro 31+300 de la carretera a Monclova, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para atender la emergencia.

A su llegada, los rescatistas confirmaron el fallecimiento del hombre, por lo que se procedió a realizar las labores correspondientes y mantener el área bajo resguardo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el accidente, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer cómo sucedieron los hechos.