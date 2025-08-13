Muere hombre que fue atacado con gasolina y quemado

La víctima de este ataque fue llevado de urgencia a la Clínica 21 del IMSS donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las quemaduras

El hombre que sufrió graves quemaduras tras ser atacado con gasolina y prendido en fuego en la colonia Victoria, al norte de Monterrey, lamentablemente falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

La víctima fue identificada como Francisco Martín Pérez Pérez, de 42 años.

El ataque ocurrió durante los primeros minutos del martes, en el cruce de las calles Nardo y José María Coss.

Testigos informaron que un sujeto, a bordo de un triciclo, se acercó a la víctima, quien se encontraba sentada en una silla sobre la banqueta y sin mediar palabra, le arrojó combustible antes de prenderle fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron de urgencia a Francisco Martín a la Clínica 21 del IMSS, donde fue atendido, pero falleció más tarde debido a la gravedad de las quemaduras.

Elementos de la Policía de Monterrey y la Agencia Estatal de Investigaciones continúan con las indagatorias para dar con el responsable, quien aún no ha sido localizado.