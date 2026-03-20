Muere hombre por rechazar unirse a grupo criminal

El homicidio del cual se le acusa a Francisco 'N' se registró el 4 de diciembre de 2025 en calles de la colonia Postal de Lincoln.

Un hombre que ya se encontraba al interior de un Centro de Reinserción Social del estado fue notificado de una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por el asesinato de un hombre ocurrido en diciembre de 2025 en el municipio de García.

El hombre, identificado como Francisco “N”, de 26 años, recibió la notificación el pasado 17 de marzo por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de homicidios.

El homicidio del cual se le acusa se registró el 4 de diciembre de 2025 en calles de la colonia Postal de Lincoln.

¿Cómo sucedieron los hechos en la colonia Postal de Lincoln?

Las investigaciones establecen que la víctima, Juan Ángel, de 48 años, se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la calle Portal de Atengo, cuando arribó un vehículo del cual descendieron el ahora detenido y otro sujeto.

Ambos ingresaron al inmueble y presuntamente amagaron con un arma de fuego al hombre, quien se habría negado a colaborar con un grupo delictivo al que pertenecían los agresores. En ese contexto, Francisco “N” presuntamente le disparó en la cabeza, lo que le causó la muerte, según el dictamen pericial.

¿Qué ocurrió después del ataque?

Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar a bordo del mismo vehículo, mientras que el cuerpo de la víctima fue posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente en contra del detenido.