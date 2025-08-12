Muere hombre por descarga eléctrica en Monterrey

En un domicilio ubicado sobre la calle Bolichistas, se reportó que un hombre había quedado inconsciente tras el contacto con la corriente eléctrica

Un hombre perdió la vida la noche de este domingo luego de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras manipulaba cableado sin equipo de protección, en la colonia Valles de San Bernabé, en Monterrey.

El incidente se registró alrededor de las 19:10 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Bolichistas, donde se reportó que un hombre había quedado inconsciente tras el contacto con la corriente eléctrica.

Al arribo de elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja, se confirmó que la víctima, identificada como Bernardo Reyes Carvajal, de 42 años, presentaba lesiones graves. Los socorristas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fue posible salvarle la vida, confirmándose el fallecimiento en el lugar.

Autoridades competentes se hicieron cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo, mientras se recaban las primeras indagatorias para precisar las circunstancias del accidente.