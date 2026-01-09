Muere hombre mientras hacía ejercicio en gimnasio de San Nicolás

El gimnasio, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán a 400 metros del cruce con Rómulo Garza, fue desalojado por las autoridades.

Un hombre murió al interior de un gimnasio en la plaza Citadel, en San Nicolás.

Trascendió que se ejercitaba al momento del fallecimiento.

Fue identificado extraoficialmente como Eliud de 51 años de edad.

Personal del negocio se percató que el hombre no se movía y que tampoco respondía a llamados.

Los empleados pidieron auxilio al 911, arribando así elementos de la Policía municipal como primeros respondientes.

El gimnasio, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán a 400 metros del cruce con Rómulo Garza, fue desalojado por las autoridades.

Una muerte natural por comorbilidad es la principal línea de investigación.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía General de Justicia para el levantamiento del cuerpo y posterior autopsia.