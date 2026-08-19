Muere hombre luego de sufrir descarga eléctrica en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 17 Agosto 2026, 14:57 Compartir

Después varios intentos de reanimación, ya no se podía hacer nada por él y fue que declararon al hombre sin signos vitales en el lugar.

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Un hombre de 41 años perdió la vida a consecuencia de una descarga eléctrica mientras se encontraba trabajando en una obra en construcción. El deceso ocurrió en la calle De Salamanca de la colonia Urbi Villa Colonial en el municipio de Monterrey. El reporte inicial alertaba sobre un hombre lesionado por una descarga eléctrica; sin embargo, al momento que arribaron las unidades de emergencia, tuvieron que reanimarlo. Después de varios intentos de reanimación, ya no se podía hacer nada por él y fue que declararon al hombre sin signos vitales en el lugar. Según los primeros reportes, el masculino se encontraba trabajando en el mantenimiento del aire acondicionado en la azotea del segundo piso de la vivienda. En el sitio se encuentra una unidad de servicios periciales para iniciar con las labores correspondientes.