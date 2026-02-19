Muere hombre frente a la iglesia María Goretti

El hombre que vestía pantalón de mezclilla y una camisa con vivos en amarillo y azul fue encontrado boca abajo sobre el brazo izquierdo.

Frente a la iglesia María Goretti, un hombre murió por causas que son investigadas por la Policía Ministerial.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la avenida Luis Mora y Bernardo Reyes en la colonia Industrial.

Alrededor de las 08:15 horas del miércoles, testigos de los hechos avisaron a las unidades de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil llegaron en cuestión de minutos hasta el lugar.

Los socorristas localizaron aún con vida a la víctima de aproximadamente 70 años de edad.

Durante varios minutos los paramédicos le aplicaron los primeros auxilios, pero ya nada pudieron hacer por salvarle la vida.

El hombre que vestía pantalón de mezclilla y una camisa con vivos en amarillo y azul fue encontrado boca abajo sobre el brazo izquierdo.

Según testigos, fue visto caminar sobre la avenida Luis Mora hacia el poniente.

Pero al llegar a la esquina se sentó sobre un muro de concreto y un segundo después se desplomó.

Agentes ministeriales y de la policía de Monterrey iniciaron con las investigaciones, mientras que la zona fue acordonada con cinta en color amarillo.

Personal de servicios periciales de la Fiscalía llegó al sitio para buscar evidencias y establecer lo sucedido.