Muere hombre en vía pública en la colonia Independencia

Trascendió que se trata de un habitante del sector, identificado como Efraín de 54 años, y quien tenía problemas de alcoholismo.

Frente a la entrada de un inmueble, un hombre fue encontrado sin vida en la colonia Independencia, en Monterrey.

Trascendió que se trata de un habitante del sector, identificado como Efraín, de 54 años, y quien tenía problemas de alcoholismo.

De acuerdo con testigos, el hombre acostumbraba deambular por la zona.

Su cuerpo quedó en el porche de un edificio, a unos cuantos centímetros de la banqueta, sobre las calles San Luis Potosí y Morones Prieto.

Un familiar que circulaba en las inmediaciones se percató de que el hombre estaba tendido sin responder, por lo que llamó a emergencias.

Como primeros respondientes llegaron elementos de Fuerza Civil, quienes solicitaron apoyo de una ambulancia.

Los rescatistas solo pudieron confirmar que no presenta signos vitales.