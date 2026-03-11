Muere hombre en parque público de la colonia La Fama

El fallecimiento, reportado la mañana de este martes, sería por causas naturales, pues preliminarmente no se encontraron indicios de violencia

Un hombre en aparente situación de calle perdió la vida en una plaza pública de la colonia La Fama cuarto sector, en Santa Catarina.

Trascendió que el fallecimiento sería por causas naturales, pues preliminarmente no se encontraron indicios de violencia.

Fueron transeúntes quienes reportaron la presencia de una persona inconsciente y tendida sobre el pasto artificial del área de juegos infantiles.

El hallazgo ocurrió a las 7:50 de la mañana en la plaza de la avenida Clouthier, a la altura de Cromo.

Como primeros respondientes llegaron elementos de la Policía municipal, quienes confirmaron que el hombre no tenía signos vitales.

No se logró precisar la identidad, sin embargo, a un costado del cuerpo se encontró una mochila con diversas pertenencias.

De acuerdo con habitantes del sector, el ahora fallecido frecuentaba la plaza recurrentemente desde las últimas semanas.

Al sitio arribaron además elementos de la Fiscalía General de Justicia para entrevistar a las personas que efectuaron el hallazgo.