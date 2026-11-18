Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del hombre ni las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos

Un hombre perdió la vida en las instalaciones de Soriana Santa María, ubicada sobre la avenida Pablo Livas Oriente, en la colonia Santa María, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el área de las máquinas de monedas, ubicada entre la tienda Soriana y Coppel, cuando repentinamente sufrió un presunto paro cardíaco.

Tras el incidente, se reportó el fallecimiento de la persona en el lugar.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del hombre ni las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para confirmar las causas del fallecimiento.