Muere hombre en la vía pública al norte de Monterrey

El reporte se registró sobre la avenida La Esperanza y la calle Demeter, en las inmediaciones de las faldas del cerro del Topo Chico

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Un hombre de aproximadamente 50 años murió luego de presuntamente desvanecerse mientras caminaba por calles de la colonia Ampliación Municipal, al norte de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana de este lunes, en el cruce de la avenida La Esperanza y la calle Deméter, donde vecinos observaron al hombre mientras transitaba por la zona y, de manera repentina, cayó sobre la vía pública.

Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil y paramédicos, quienes encontraron al hombre tendido y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Servicios Periciales y de la Fiscalía de Nuevo León acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

De manera preliminar, no se detectaron huellas evidentes de violencia en el cuerpo; sin embargo, será la autopsia la que permita establecer con precisión la causa de muerte.

Las autoridades también revisarían la existencia de cámaras de seguridad cercanas que pudieran aportar información sobre los últimos momentos del hombre y determinar si sufrió algún tipo de ataque, una caída u otra situación antes de perder la vida.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado.