Muere hombre en inmediaciones del Mesón Estrella

El reporte de un hombre inconsciente en vía pública, -que posteriormente fue confirmado sin signos vitales-, provocó un despliegue de rescatistas en el Centro de Monterrey.
Fue sobre el cruce de Mariano Jiménez y Aramberri, en las inmediaciones del Mesón Estrella, donde ocurrió el incidente.
De acuerdo con testigos, el hombre llegó a un puesto de tacos a solicitar ayuda pues se le habría dañado el dispositivo de traqueotomía con el que respiraba.
Al no tener los conocimientos para manipular la cánula, testigos solicitaron apoyo a elementos de Tránsito desplegados en la zona.
Sin embargo, al arribo de la autoridad municipal, el hombre ya había perdido el conocimiento y se desvaneció sobre la calle.
Durante unos minutos una oficial trató de reanimarlo, y posteriormente se sumaron a las labores personal de la Secretaría de Salud estatal así como de Protección Civil de Monterrey.
Pese a los esfuerzos el hombre fue declarado sin vida en el sitio.
Trascendió que tendría aproximadamente 60 años de edad y que se encontraba solo al momento del accidente.
El fallecimiento fue reportado a la 1:10 de la tarde del domingo.