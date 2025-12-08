Muere hombre en inmediaciones del Mesón Estrella

Pese a los esfuerzos, el hombre de la tercera edad fue declarado sin vida en el sitio tras distintos intentos por reanimarlo

El reporte de un hombre inconsciente en vía pública, -que posteriormente fue confirmado sin signos vitales-, provocó un despliegue de rescatistas en el Centro de Monterrey.

Fue sobre el cruce de Mariano Jiménez y Aramberri, en las inmediaciones del Mesón Estrella, donde ocurrió el incidente.

De acuerdo con testigos, el hombre llegó a un puesto de tacos a solicitar ayuda pues se le habría dañado el dispositivo de traqueotomía con el que respiraba.

Al no tener los conocimientos para manipular la cánula, testigos solicitaron apoyo a elementos de Tránsito desplegados en la zona.

Sin embargo, al arribo de la autoridad municipal, el hombre ya había perdido el conocimiento y se desvaneció sobre la calle.

Durante unos minutos una oficial trató de reanimarlo, y posteriormente se sumaron a las labores personal de la Secretaría de Salud estatal así como de Protección Civil de Monterrey.

Pese a los esfuerzos el hombre fue declarado sin vida en el sitio.

Trascendió que tendría aproximadamente 60 años de edad y que se encontraba solo al momento del accidente.

El fallecimiento fue reportado a la 1:10 de la tarde del domingo.