Muere hombre en habitación de un motel en Apodaca

Durante las investigaciones del grupo de homicidios y de Servicios Periciales se estableció que el hombre no presentaba huellas de violencia.

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La Policía Ministerial investiga la muerte de un hombre localizado en una de las habitaciones de un Motel en Apodaca.

Los hechos fueron reportados por empleados del inmueble con razón social Motel 70.

El lugar se localiza sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari y Estardo Guajardo.

Tras el reporte , unidades de la Policía de Apodaca arribaron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por elementos del grupo de homicidios y de Servicios Periciales se estableció que el hombre no presentaba huellas de violencia.

Era de una edad entre 50 y 55 años, se encontraba desnudo y según la bitácora llegó al lugar alrededor de las 21 horas del miércoles.

El personal encargado de levantar evidencias, no localizaron indicios de violencia en la habitación.

Posteriormente los restos fueron trasladados al anfiteatro del hospital Universitario.