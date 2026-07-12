Muere hombre en estacionamiento de negocio en Escobedo

De acuerdo con los primeros reportes, empleados del lugar observaron al hombre tendido en el piso y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio

Un hombre de entre 60 y 65 años perdió la vida tras desvanecerse en el estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Raúl Salinas, en su cruce con Mirasur, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados del lugar observaron al hombre tendido en el piso y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Mientras llegaban los paramédicos, intentaron brindarle ayuda.

A su arribo, los socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La víctima permanece sin ser identificada. Vestía playera blanca, pantalón café y tenis color café claro con suela negra.

Elementos de las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, mientras personal de Servicios Periciales inició las investigaciones para establecer la causa del fallecimiento.