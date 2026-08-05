Muere hombre en construcción de bodega en Apodaca

Por: Danea Lázaro 04 Agosto 2026, 15:54 Compartir

Tras el fuerte golpe, uno de ellos, de aproximadamente 47 años, quien no fue identificado, perdió la vida; el otro fue trasladado al Hospital Metropolitano

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Un hombre murió y otro más resultó herido luego de caer de una bodega ubicada en la avenida Diego Díaz de Berlanga y Meridiano, municipio de Apodaca. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal, quienes confirmaron que las personas se encontraban realizando trabajos de soldadura a una altura de unos 7 metros, cuando, debido a una mala maniobra, la viga colapsó al no estar bien reforzada. Tras el fuerte golpe, uno de ellos, de aproximadamente 47 años, quien no fue identificado, perdió la vida; el otro fue trasladado al Hospital Metropolitano para su atención médica. En el lugar se citaron elementos de seguridad y peritos para las investigaciones y el retiro del cuerpo.