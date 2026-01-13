Muere hombre en camión de la ruta 130 en el centro de Monterrey

Un adulto mayor perdió la vida, presuntamente de causas naturales, minutos después de haber abordado un camión urbano en calles del centro regio

Autoridades investigan la muerte de un hombre de la tercera edad, quien fue localizado sin vida al interior de la ruta urbana 130 San Pedro–Centro, cuando circulaba por el centro de Monterrey.

El hecho se registró en el cruce de las calles Jiménez e Isaac Garza, donde de manera preliminar se informó que el hombre, aún no identificado, abordó el camión sin presentar ninguna complicación.

Sin embargo, al llegar al punto antes mencionado, otros pasajeros se percataron de que el adulto mayor se había desvanecido.

Ante la situación, el conductor detuvo la unidad y realizó el llamado a los cuerpos de emergencia, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La persona fue descrita como un hombre de tez morena, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 metros, quien vestía en su mayoría ropa de color negro.

Se presume que el deceso habría ocurrido por causas naturales.

Agentes ministeriales, en conjunto con personal de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes en el lugar y permanecían a la espera del Servicio Médico Forense, para el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley que permitirá determinar oficialmente la causa de la muerte.