Muere hombre en ataque directo dentro de su domicilio en Apodaca

Vecinos señalaron que escucharon al menos cinco detonaciones antes de ver a un sujeto salir corriendo del inmueble y abordar un vehículo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de alrededor de cincuenta años perdió la vida luego de ser atacado a balazos dentro de su domicilio, tras la irrupción de dos delincuentes que ingresaron por la fuerza la noche del miércoles en Apodaca.

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Del Chorro Norte y Del Chorro Sur, en la colonia Fuentes de San Miguel. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre se encontraba realizando actividades dentro de su casa cuando los agresores entraron directamente y le dispararon en múltiples ocasiones.

Vecinos señalaron que escucharon al menos cinco detonaciones antes de ver a un sujeto salir corriendo del inmueble y abordar un vehículo en el que ya lo esperaba un cómplice, huyendo ambos a toda velocidad del sector.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Apodaca, quienes localizaron al hombre inconsciente en el interior del domicilio y solicitaron el apoyo de personal de auxilio. Paramédicos de Protección Civil revisaron al herido, confirmando que ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones provocadas por los disparos.

La zona fue resguardada para permitir el trabajo de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía, quienes iniciaron la recolección de indicios y la toma de testimonios para esclarecer el móvil del ataque y buscar la identidad de los responsables.