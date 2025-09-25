Muere hombre en accidente laboral en Santa Catarina

El hombre fue identificado como Francisco García Jaramillo, de 60 años de edad, quien presentaba un golpe en el pecho con hundimiento.

Una persona de la tercera edad perdió la vida mientras hacía trabajos de mantenimiento en un buldócer en Santa Catarina.

Elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil se movilizaron al kilómetro de la carretera a García sobre la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Pedreras San Ángel.

A su arribo confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El hombre fue identificado como Francisco García Jaramillo, de 60 años de edad, quien presentaba un golpe en el pecho con hundimiento.

Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina resguardan el sitio a la espera de la llegada de servicios periciales para iniciar las indagatorias correspondientes.