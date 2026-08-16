Muere hombre electrocutado mientras trabajaba en Guadalupe

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso y la policía desalojó el inmueble para permitir el inicio de las indagatorias.

Mientras laboraba, un joven murió electrocutado al interior de una fábrica en la colonia San Rafael Arcángel, en Guadalupe.

El percance ocurrió en la planta baja de la empresa Bagfort, dedicada a la fabricación de bolsas.

Fue minutos antes de las 2:00 de la tarde cuando sus compañeros reportaron el accidente.

Producto de la potente descarga, la víctima murió antes del arribo de las corporaciones de emergencia.

Fueron elementos de la Cruz Roja quienes confirmaron que el empleado ya no presentaba signos vitales.

Hasta la planta, ubicada entre las calles José María Morelos y Calle Nueva, se desplegó personal de la Policía de Guadalupe.

Las instalaciones fueron desalojadas para las investigaciones de la Fiscalía.