Muere hombre electrocutado en la colonia Niño Artillero

Las investigaciones llevadas a cabo revelaron que la víctima trabajaba en el mantenimiento de la maquinaria industrial al interior de una empresa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al darle mantenimiento a una máquina industrial, un técnico murió electrocutado en el interior de una fábrica de plásticos en la colonia Niño Artillero.

Los hechos fueron reportados alrededor de las cuatro de la madrugada del miércoles en una empresa ubicada en las calles de Francisco Guerra Castro y Rómulo Díaz de la Vega.

El incidente movilizó a elementos de Protección Civil y efectivos de la Policía de Monterrey.

Al ingresar a la empresa que se localiza en la esquina de las mencionadas calles, los paramédicos localizaron a un hombre tirado en el piso y cerca de una máquina industrial.

Al prestarle los primeros auxilios, se confirmó que el hombre entre 35 y 40 años de edad se encontraba sin vida.

Las investigaciones llevadas a cabo revelaron que la víctima trabajaba en el mantenimiento de la maquinaria industrial.

Se presume que recibió una descarga eléctrica al momento de manipular los cables.

Luego de los hechos, las operaciones dentro de la empresa fueron suspendidas y alrededor de 20 trabajadores fueron evacuados.