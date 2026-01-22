Muere hombre después de ataque armado en García

La víctima, identificada como Eduardo Martínez, fue atacada en la colonia Valle de Lincoln. Aunque fue hospitalizado, murió horas después; Fiscalía investiga

Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos en la colonia Valle de Lincoln, sector Minas, en el municipio de García, Nuevo León, en un hecho que volvió a generar alarma entre los vecinos de esta zona marcada por la violencia.

El ataque fue reportado sobre la calle Corinto, alrededor de las 18:30 horas, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad. En el sitio, la víctima resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento del hombre, quien fue declarado sin signos vitales a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión. Posteriormente, fue identificado como Eduardo Martínez.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al lugar de los hechos y al hospital para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios que permitan esclarecer el ataque.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se desarrollaban las investigaciones, en un sector que ha sido escenario constante de hechos violentos en los últimos meses.