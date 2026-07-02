Muere hombre dentro de su domicilio en Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido tendría una edad aproximada de entre 60 y 65 años y presentaba un avanzado estado de descomposición

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Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio, en la colonia Villa Sur, en el municipio de Juárez, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de la vivienda.

El hallazgo fue reportado durante las últimas horas en una casa ubicada sobre la calle Avestruz Sur, donde habitantes del sector comenzaron a percibir un fuerte olor que salía del inmueble, por lo que decidieron solicitar la intervención de las autoridades.

Al arribar al sitio, los elementos ingresaron al domicilio y localizaron al hombre en un cuarto de la segunda planta. La víctima se encontraba acostada sobre su cama y ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido tendría una edad aproximada de entre 60 y 65 años y presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que llevaba varios días sin ser visto por vecinos de la zona.

Trascendió que el hombre vivía solo y era conocido entre los residentes únicamente como “El Maestro”, debido a que presuntamente se desempeñó como docente en una escuela primaria cercana al lugar.

Aunque de manera preliminar se indagan causas naturales como posible origen del fallecimiento, serán las diligencias correspondientes las que determinen con precisión las circunstancias de la muerte.