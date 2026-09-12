Muere hombre decapitado por el tren en Salinas Victoria

Los cuerpos de emergencia y autoridades localizaron al hombre ya sin signos vitales y con una lesión que provocó la separación de la cabeza del cuerpo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de aproximadamente 35 años murió luego de ser arrollado por un tren durante la madrugada de este viernes, en un tramo ferroviario ubicado en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

El hecho comenzó a ser reportado alrededor de las 04:00 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre una persona aparentemente sin vida en una zona de vías, cerca de una brecha ubicada frente al ejido Los Cuates, en las inmediaciones de la carretera a Colombia.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia y autoridades localizaron al hombre ya sin signos vitales y con una lesión que provocó la separación de la cabeza del cuerpo, por lo que la zona fue acordonada para permitir las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a que la víctima pudo haber viajado a bordo del ferrocarril y, por alguna circunstancia, habría caído durante el trayecto, quedando sobre las vías, donde posteriormente fue alcanzado por el tren.

Sin embargo, las autoridades no descartan que pudiera tratarse de un hecho distinto, por lo que se mantienen abiertas las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

El hombre no había sido identificado oficialmente. Como características, se informó que vestía un short de color gris y una playera en tono crema.

Elementos de seguridad permanecieron en el lugar mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes y recababa evidencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.