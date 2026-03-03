Muere hombre de la tercera edad tras ataque con arma blanca

Los hechos se registraron la noche del lunes, alrededor de las 21:30 horas, cuando se reportó una intensa movilización en la zona tras el aviso de un lesionado

Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser agredido con un arma blanca en las inmediaciones de un mercado ubicado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Mariano Matamoros, en el primer cuadro de Monterrey.

Los hechos se registraron la noche del lunes, alrededor de las 21:30 horas, cuando se reportó una intensa movilización en la zona tras el aviso de una persona gravemente lesionada. Al arribo de cuerpos de auxilio, se confirmó que la víctima, un hombre de entre 60 y 65 años de edad, ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas provocadas por el arma blanca. Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado de manera oficial.

En el mismo sector, a corta distancia del lugar del ataque, fue localizado otro hombre de aproximadamente 20 años, quien también presentaba lesiones por arma blanca. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario, donde quedó internado bajo observación médica. Las autoridades analizan si existe relación directa entre ambos hechos.

De manera preliminar, trascendió que el ataque mortal pudo haberse originado a raíz de una presunta riña; sin embargo, el móvil exacto y las circunstancias en las que ocurrió la agresión continúan bajo investigación.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y recababan indicios que permitan esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.