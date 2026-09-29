Muere hombre de la tercera edad atropellado en San Nicolás

Un hombre de la tercera edad perdió la vida cuando intentaba cruzar la avenida López Mateos y fue atropellado por un camión

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Un hombre de la tercera edad perdió la vida luego de ser embestido por un camión sobre la avenida López Mateos, en el municipio de San Nicolás.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana de este lunes, en los carriles de sur a norte, entre las avenidas Roberto G. Sada y Juan Pablo II, donde fue reportado un hombre inconsciente sobre el pavimento.

La víctima presuntamente intentaba cruzar la avenida cuando fue arrollada por un camión perteneciente a una empresa proveedora y distribuidora mayorista de alimentos congelados.

El hombre, quien no ha sido identificado de manera oficial, vestía pantalón de mezclilla, playera azul, gorra roja y botas café claro. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar permaneció el conductor del camión, quien fue detenido por elementos de la Policía de San Nicolás y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue cubierto con una lona plástica mientras elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los primeros indicios para establecer cómo ocurrió el accidente. Horas más tarde se realizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Debido a que se trata de una zona de alta circulación y en los alrededores hay diversos establecimientos comerciales, las autoridades revisarán las cámaras de seguridad que podrían aportar información sobre el momento del atropello.

El accidente también provocó un importante congestionamiento vial en la zona.