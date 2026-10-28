Muere hombre de 70 años tras presunto ataque de abejas en García

Tras el incidente, el adulto mayor comenzó a presentar malestar, por lo que fue llevado de urgencia a recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida.

Un hombre de aproximadamente 70 años identificado como Pedro Mendoza García perdió la vida la noche del lunes, luego de presuntamente ser atacado por un enjambre de abejas en el municipio de García.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor, fue trasladado por su hijo en un vehículo particular al puesto de socorros de la Cruz Verde, ubicado en la colonia Sierra Real, donde el personal médico confirmó su fallecimiento alrededor de las 21:00 horas.

Los hechos ocurrieron horas antes en la colonia Hacienda del Fraile, donde el hombre y otros vecinos fueron víctimas de las picaduras mientras caminaban por las calles del sector.

Tras el incidente, el adulto mayor comenzó a presentar malestar, por lo que fue llevado de urgencia a recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida.

El fallecimiento provocó la movilización de agentes ministeriales, peritos de la Fiscalía General de Justicia y elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Por su parte, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó a través de sus redes sociales que las autoridades trabajaban para determinar el origen del incidente. Horas más tarde, comunicó que el riesgo había sido eliminado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias exactas del ataque ni sobre el estado de salud de los demás afectados.