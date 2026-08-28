Muere hombre de 65 años dentro de una camioneta en Monterrey

Un hombre murió dentro de una camioneta tras detenerse ante un semáforo; un agente de Tránsito lo encontró desvanecido y sin signos vitales.

Un hombre murió mientras conducía su camioneta sobre la avenida Francisco I. Madero, en Monterrey.

Trascendió que detuvo la marcha cuando el semáforo marcó alto en el cruce con Simón Bolivar, sin embargo, al cambiar a verde no volvió a arrancar.

Al observar la unidad detenida, un elemento de Tránsito municipal se acercó a indagar y encontró al hombre desvanecido hacia el asiento del copiloto.

El oficial trató de llamarlo, pero al no obtener respuesta solicitó apoyo a paramédicos.

Rescatistas arribaron para solo poder confirmar que el conductor ya no presentaba signos vitales.

El fallecido, que conducía una camioneta Chevrolet Tornado Van, tenía aproximadamente 65 años de edad.

Se presume que la muerte habría sido por causas naturales, en particular un infarto.

Al sitio se desplegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para tomar parte e iniciar con las pesquisas.