Muere hombre calcinado tras incendio en vivienda de San Bernabé

Las autoridades informaron que el fuego alcanzó dos viviendas, una quedó totalmente destruida, mientras que la segunda sufrió daños

Un hombre murió calcinado y una mujer de 86 años sufrió quemaduras de segundo grado luego de un incendio que consumió una vivienda y afectó otras dos durante la madrugada de este miércoles en la colonia Colinas de San Bernabé, en Monterrey.

El siniestro fue reportado alrededor de la 01:10 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Bagre número 6532, en su cruce con Mármol, movilizando a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja y Fuerza Civil.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar al sitio las autoridades fueron alertadas de que había personas lesionadas al interior de la vivienda, por lo que los cuerpos de auxilio iniciaron las labores de rescate y combate al fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Teresa, de 86 años, quien presentaba quemaduras de segundo grado en el brazo derecho y la pierna izquierda. La mujer, quien cuenta con antecedentes de hipertensión arterial, fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

Mientras continuaban las maniobras para sofocar el incendio, alrededor de las 03:32 horas, Bomberos de Nuevo León confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado de un hombre identificado como Raymundo, de 54 años, quien se encontraba al interior de la vivienda que fue consumida por completo.

Las autoridades informaron que el fuego alcanzó dos viviendas: una quedó totalmente destruida, mientras que un segundo domicilio sufrió daños en un tejaban ubicado en la parte alta. Además, una tercera propiedad registró afectaciones por la radiación térmica.

Durante la emergencia también se reportó la caída de cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de telefonía, situación que representó un riesgo adicional para los equipos de emergencia y los habitantes del sector.

Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey trabajaron de manera coordinada en las labores de abastecimiento de agua y control del incendio hasta lograr sofocarlo.

Una vez extinguido el fuego, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales quedó a cargo del procesamiento de la escena para determinar el origen del incendio y realizar las diligencias correspondientes.