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Muere hombre calcinado durante incendio en vivienda de Juárez

Por: Marcial Pasarón

13 Mayo 2026, 12:58

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En la primera pieza de la casa quedó un colchón y la base de madera quemados, así como cables eléctricos cerca de la puerta y la pared del lado izquierdo.

Durante un incendio, un hombre en condiciones de calle murió al incendiarse una casa abandonada en la colonia Monte Cristal en Juárez.

Los hechos que movilizaron a bomberos y elementos de Protección Civil ocurrieron alrededor de la una de la madrugada en la calle Monte Olvidado y la avenida Monte Cristal.

Las llamas y los gritos de la víctima alarmaron a los vecinos quienes solicitaron ayuda a la policía municipal.

Al llegar al sitio, los uniformados solicitaron a los habitantes de una casa aledaña a evacuar ante el riesgo del incendio.

Personal de bomberos combatieron el fuego y localizaron el cuerpo calcinado de un hombre.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego.

En el porche de la casa había un sillón viejo a un lado una bolla de metal con residuos calcinados.

En la primera pieza de la casa quedó un colchón y la base de madera quemados, así como cables eléctricos cerca de la puerta y la pared del lado izquierdo.

En lo que parece ser la recámara de la casa había una mesa quemada y ropa que fue alcanzada por las llamas.

Personal de Servicios Periciales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones en torno a los hechos.

La calle fue acordonada por las autoridades investigadoras y el cuerpo trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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