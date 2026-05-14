Muere hombre calcinado durante incendio en vivienda de Juárez

Durante un incendio, un hombre en condiciones de calle murió al incendiarse una casa abandonada en la colonia Monte Cristal en Juárez.
Los hechos que movilizaron a bomberos y elementos de Protección Civil ocurrieron alrededor de la una de la madrugada en la calle Monte Olvidado y la avenida Monte Cristal.
Las llamas y los gritos de la víctima alarmaron a los vecinos quienes solicitaron ayuda a la policía municipal.
Al llegar al sitio, los uniformados solicitaron a los habitantes de una casa aledaña a evacuar ante el riesgo del incendio.
Personal de bomberos combatieron el fuego y localizaron el cuerpo calcinado de un hombre.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego.
En el porche de la casa había un sillón viejo a un lado una bolla de metal con residuos calcinados.
En la primera pieza de la casa quedó un colchón y la base de madera quemados, así como cables eléctricos cerca de la puerta y la pared del lado izquierdo.
En lo que parece ser la recámara de la casa había una mesa quemada y ropa que fue alcanzada por las llamas.
Personal de Servicios Periciales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones en torno a los hechos.
La calle fue acordonada por las autoridades investigadoras y el cuerpo trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.