Muere hombre atropellado y conductor huye en Monterrey

Autoridades investigan el hecho ocurrido en Juana de Arco; la víctima no fue identificada y se desplegó un operativo para ubicar al vehículo de carga implicado.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga, en Monterrey. La víctima, de aproximadamente 40 años, intentaba cruzar la arteria cuando fue embestido por un vehículo de carga pesada.

El peatón fue arrastrado alrededor de 10 metros por el pavimento, quedando sin vida a media calle. El hecho ocurrió entre las avenidas Los Ángeles y De Los Andes, en la colonia Juana de Arco, donde se reportó el fatal accidente.

¿Qué se sabe sobre la víctima del atropello?

Las primeras llamadas de auxilio se registraron a las 4:15 de la tarde. Al llegar los rescatistas, el hombre ya no presentaba signos vitales y mostraba múltiples lesiones producto del impacto y el arrastre. Trascendió que sería una persona que frecuentaba la zona, presuntamente trabajador de negocios aledaños. No se encontró identificación entre sus pertenencias, solo una bolsa con fruta que llevaba al momento del percance.

¿Cómo avanza la búsqueda del conductor prófugo?

En el área del atropello no quedó evidencia del vehículo responsable, por lo que las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda apoyándose en cámaras de videovigilancia cercanas para intentar identificar la unidad implicada y al conductor que huyó tras arrollar al peatón.